Премьер Армении: российские миротворцы обеспечили стабильность в НКР

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечило безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечило безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава армянского правительства отметил важность нахождения миротворцев РФ в Карабахе.

Также Пашинян указал на личный вклад российского лидера в стабилизацию ситуации в регионе после окончания вооруженного конфликта.

При этом представитель Армении сообщил, что на данный момент по-прежнему остается нерешенным вопрос возвращения армянских военнопленных.