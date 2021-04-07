16:08 7 Апреля 2021Армия
Премьер Армении: российские миротворцы обеспечили стабильность в НКР
Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечило безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечило безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава армянского правительства отметил важность нахождения миротворцев РФ в Карабахе.
Также Пашинян указал на личный вклад российского лидера в стабилизацию ситуации в регионе после окончания вооруженного конфликта.
При этом представитель Армении сообщил, что на данный момент по-прежнему остается нерешенным вопрос возвращения армянских военнопленных.