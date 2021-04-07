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16:08   7 Апреля 2021
Армия

Премьер Армении: российские миротворцы обеспечили стабильность в НКР

Премьер Армении: российские миротворцы обеспечили стабильность в НКР

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе обеспечило безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава армянского правительства отметил важность нахождения миротворцев РФ в Карабахе.

Также Пашинян указал на личный вклад российского лидера в стабилизацию ситуации в регионе после окончания вооруженного конфликта.

При этом представитель Армении сообщил, что на данный момент по-прежнему остается нерешенным вопрос возвращения армянских военнопленных.

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#россия #путин #армения #нагорный карабах #пашинян

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