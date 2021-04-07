Медведей из дома мытищинского стрелка забирают в частный зоопарк

Два гималайских медведя из нелегального зоопарка стрелка в Мытищах отправятся в Тулу. Других животных из владений Барданова отправят в частные питомники в Сочи и Екатеринбурге.

Два гималайских медведя из нелегального зоопарка стрелка в Мытищах отправятся в Тулу. Других животных из владений Барданова отправят в частные питомники в Сочи и Екатеринбурге.

Тульский зоопарк забирает двух медведей, которые жили в особняке мытищинского стрелка Владимира Барданова. Известно, что животным примерно пять и десять лет. Специалисты чипируют медведей перед отправкой на новое место проживания. Их усыпят и доставят на спецавтомобилях в Тулу.

Напомним, спецоперация в подмосковном поселке Новые Вешки длилась порядка десяти часов. Стражи порядка предъявили супруге подозреваемого постановление суда о проведении осмотра дома и вошли на участок. Тогда бизнесмен Владимир Барданов из окна дома начал стрелять по полицейским.

Правоохранители вели со злоумышленником переговоры несколько часов, но он отказался сдаться. Мужчина погиб в результате пожара, который начался в доме. Животные не пострадали в результате стрельбы. Помимо медведей, бизнесмен держал у себя еще крокодила и рысь, сообщал ФАН. Им тоже нашли приют в других зоопарках.