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16:01   7 Апреля 2021
Политика

Глава Республики Тыва ушел в отставку по собственному желанию

Глава Республики Тыва ушел в отставку по собственному желанию

Глава Тувы Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

В документе сказано, что действующий глава региона освобождается от выполнения обязанностей. Путин также назначил на пост врио Республики Тыва регионального депутата и главу "Тываэнергосбыта" Владислава Ховалыга. Он будет выполнять обязанность до вступления в должность лица, которое будет избрано главой региона.

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