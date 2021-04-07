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15:58   7 Апреля 2021
Происшествия

Фургала с COVID-19 перевезли в больницу при изоляторе "Матросская тишина"

Фургала с COVID-19 перевезли в больницу при изоляторе "Матросская тишина"

Врачи сообщили, что если состояние экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ухудшится, то его могут направить в гражданскую больницу.

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала перевезли в госпиталь, который находится при изоляторе "Матросская тишина". Ранее сообщалось о том, что врачи диагностировали у заключенного коронавирус. Об этом рассказала член столичной ОНК Ева Меркачева. Также она добавила, что врачи могут принять решение о переводе Фургала в гражданскую больницу в том случае, если его состояние ухудшится.

Добавим, бывший губернатор Хабаровского края стал жаловаться на недомогание, находясь в СИЗО "Лефортово". Анализы показали, что у него коронавирус, сообщил ФАН.

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#матросская тишина #фургал #коронавирус

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