Фургала с COVID-19 перевезли в больницу при изоляторе "Матросская тишина"

Врачи сообщили, что если состояние экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ухудшится, то его могут направить в гражданскую больницу.

Врачи сообщили, что если состояние экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала ухудшится, то его могут направить в гражданскую больницу.

Бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала перевезли в госпиталь, который находится при изоляторе "Матросская тишина". Ранее сообщалось о том, что врачи диагностировали у заключенного коронавирус. Об этом рассказала член столичной ОНК Ева Меркачева. Также она добавила, что врачи могут принять решение о переводе Фургала в гражданскую больницу в том случае, если его состояние ухудшится.

Добавим, бывший губернатор Хабаровского края стал жаловаться на недомогание, находясь в СИЗО "Лефортово". Анализы показали, что у него коронавирус, сообщил ФАН.