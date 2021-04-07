«Коммунисты России» хотят засудить ликвидаторов памятника Дзержинскому в Москве

Коммунисты обратились в ФСБ с просьбой провести расследование истории 30-летней давности.

«Коммунисты России» обратились в ФСБ с просьбой установить личности людей, причастных к сносу памятника Дзержинскому на Лубянке в Москве в августе 1991 года. По словам зампреда ЦК партии Сергея Малинковича, вспомнить обиду 30-летней давности их заставило февральское онлайн-голосование, в ходе которого мэрия решала, чей памятник украсит Лубянскую площадь — вновь Феликса Дзержинского или Александра Невского.

Тогда, спустя два дня, Сергей Собянин отменил голосование, заявив, что оно превратилось в противостояние интересов и раскалывает общество. Из-за этого облик Лубянки решили не менять. Поклонники Дзержинского из «Коммунистов России» возмутились решением мэра.

«Мы видим, что общественный конфликт не разрешен, то есть явно есть запрос в обществе на восстановление памятника, но это не делается. И мы видим, какие последствия имеет этот снос. Те люди, которые создали эту ситуацию — раскол социальный, можно сказать, они должны ответить», — считает Малинкович.

Коммунисты во главе с председателем партии Максимом Сурайкиным надеются, что ФСБ помогут восстановить справедливость. По их словам, существуют фото и видеозаписи акта вандализма, а также множество свидетелей, которые готовы рассказать о событиях того дня.

Более того, для ФСБ это «дело чести», заявил Малинкович. Поскольку ведомство по своей сути стало преемником Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которую в 1917 году основал Феликс Дзержинский.

«Это их символ [Дзержинский]. Они с уважением относятся. Другое дело соответствуют ли сегодня работники ФСБ высоким планкам, которые задал Феликс Эдмундович. Вот и посмотрим, насколько они с готовностью воспримут это [расследование]. У них есть месяц на ответ», — заключил спикер.

По словам Малинковича, ФСБ могут отказать им в расследовании только сославшись на истечение срока давности преступления. В таком случае коммунисты будут оспаривать решение «безопасников» в суде. Спикер отмечает, что «Железный Феликс» имел государственное значение и во многом «определял облик Москвы».

Если «Коммунисты России» не получат поддержку ФСБ, они готовы сами взяться за расследование, заявляет зампред партии. Защитники Дзержинского считают, что демонтировавшие памятник люди должны понести административную ответственность.