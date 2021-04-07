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16:04   7 Апреля 2021
Россия

Врачей могут освободить от ответственности за утрату психотропных веществ

Врачей могут освободить от ответственности за утрату психотропных веществ

На планерном заседании в среду, 7 апреля, в первом чтении было принято предложение снять ответственность с медицинских работников за разбитые по неосторожности ампулы с наркотическими веществами.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи, когда нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ совершено по неосторожности при осуществлении медицинской деятельности, если их утрата не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам», — говорится в документе.

Разработать соответствующий законопроект поручил президент России Владимир Путин. Дело в том, что в 2019 году в рамках «Прямой линии» к президенту обратилась руководитель московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, с рассказом о том, что врачи бояться выписывать подобные препараты из-за боязни ответственности.

Впрочем, окончательное принятие изменений в статью УК РФ не освободит сотрудников медицинских служб от материальной ответственности.

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