О бедном уйгуре замолвите слово. США решили оставить Китай без Олимпиады

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине оказались под угрозой срыва.

Не успели утихнуть страсти вокруг многострадальных Олимпийских Игр — 2020 в Токио, которые японские власти все-таки решились провести летом этого года, как для любителей спорта появился новый повод для беспокойства.

На этот раз под угрозой срыва оказались грядущие зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Однако виной тому стал не коронавирус, а национальный вопрос. Почти 200 правозащитных организаций призывали бойкотировать соревнования в Китае из-за якобы массовых притеснений этнических меньшинств в одном из районов страны. На этом фоне с неоднозначным заявлением выступили и в США.

«Политика Сегодня» разобралась, почему правозащитники намерены отобрать у Пекина право провести крупное соревнование и какое отношение к этому имеет Вашингтон.

Перевоспитать «завоевателей»

Разговоры о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине начались после выступлений 180 правозащитных организаций из разных стран мира, заявивших о массовых нарушениях прав человека в КНР.

Коалиция, представлявшая тибетцев, уйгуров, монголов, жителей Гонконга и других народностей, утверждала, что представители этих этнических групп постоянно подвергаются репрессиям, пыткам и преследованиям.

Особое внимание общественности привлекли приписываемые Китаю репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). По сведениям правозащитников, с 2016 года правительство страны насильственно определило более миллиона уйгуров — коренного тюркского населения в регионе — и других преимущественно мусульманских меньшинств в так называемые лагеря перевоспитания.

Дело в том, что в Пекине ислам, который также исповедуют уйгуры, считают чужеродной религией. Ведь, по мнению властей, тюркский народ силой насаждал местным жителям свое вероисповедание. Об этом говорится и в «Белой книге» по национальной обороне КНР, где уйгуры именуются не иначе как «завоевателями».

Впрочем, общественники полагают, что лагеря перевоспитания — самые настоящие тюрьмы идеологической обработки, а не учебные центры, как их представляет Китай. Там людей якобы подвергают пыткам, стерилизуют и принуждают к труду.

В этой связи грядущие Игры фактически будут поощрять «вопиющие нарушения прав и подавление инакомыслия», констатировали правозащитники. И направили открытые письма к руководству стран, а также в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом бойкотировать Олимпиаду. В последнем, к слову, просьба перенести Игры из Китая была проигнорирована.

Переполох в Госдепе

О том, что США пристально наблюдают за ситуацией в Китае, стало известно еще летом прошлого года. Тогда Вашингтон ввел санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района за нарушения прав человека.

Впрочем, власти Китая отвергли все обвинения и критику, а также призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны.

После коллективного заявления правозащитных организаций Америка поспешила напомнить о своей позиции в этом вопросе. Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен обсудить со своими зарубежными союзниками и партнерами возможность бойкотирования предстоящих Игр в Пекине.

По его словам, этот вопрос не только находится «на повестке дня» в настоящий момент, но и актуален «на перспективу». Так, США планируют провести «тесные консультации» с коллегами. Прайс также добавил, что Пекин несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, в частности в СУАР.

Впрочем, уже через какое-то время Госдепартамент решил уточнить свою точку зрения на грядущую Олимпиаду. Однако на этот раз высказался не Прайс, а некий представитель внешнеполитического ведомства «высокого ранга», пожелавший остаться анонимным.

Якобы американская администрация «лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае». Эти слова впоследствии подтвердил и Прайс в Twitter, правда, как и в прошлый раз, довольно размыто.

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC.