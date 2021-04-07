О бедном уйгуре замолвите слово. США решили оставить Китай без Олимпиады

Зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине оказались под угрозой срыва.

Не успели утихнуть страсти вокруг многострадальных Олимпийских Игр — 2020 в Токио, которые японские власти все-таки решились провести летом этого года, как для любителей спорта появился новый повод для беспокойства.

На этот раз под угрозой срыва оказались грядущие зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Однако виной тому стал не коронавирус, а национальный вопрос. Почти 200 правозащитных организаций призывали бойкотировать соревнования в Китае из-за якобы массовых притеснений этнических меньшинств в одном из районов страны. На этом фоне с неоднозначным заявлением выступили и в США.

«Политика Сегодня» разобралась, почему правозащитники намерены отобрать у Пекина право провести крупное соревнование и какое отношение к этому имеет Вашингтон.

Перевоспитать «завоевателей»

Разговоры о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине начались после выступлений 180 правозащитных организаций из разных стран мира, заявивших о массовых нарушениях прав человека в КНР.

Коалиция, представлявшая тибетцев, уйгуров, монголов, жителей Гонконга и других народностей, утверждала, что представители этих этнических групп постоянно подвергаются репрессиям, пыткам и преследованиям.

Особое внимание общественности привлекли приписываемые Китаю репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). По сведениям правозащитников, с 2016 года правительство страны насильственно определило более миллиона уйгуров — коренного тюркского населения в регионе — и других преимущественно мусульманских меньшинств в так называемые лагеря перевоспитания.

Дело в том, что в Пекине ислам, который также исповедуют уйгуры, считают чужеродной религией. Ведь, по мнению властей, тюркский народ силой насаждал местным жителям свое вероисповедание. Об этом говорится и в «Белой книге» по национальной обороне КНР, где уйгуры именуются не иначе как «завоевателями».

Впрочем, общественники полагают, что лагеря перевоспитания — самые настоящие тюрьмы идеологической обработки, а не учебные центры, как их представляет Китай. Там людей якобы подвергают пыткам, стерилизуют и принуждают к труду.

В этой связи грядущие Игры фактически будут поощрять «вопиющие нарушения прав и подавление инакомыслия», констатировали правозащитники. И направили открытые письма к руководству стран, а также в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом бойкотировать Олимпиаду. В последнем, к слову, просьба перенести Игры из Китая была проигнорирована.

Переполох в Госдепе

О том, что США пристально наблюдают за ситуацией в Китае, стало известно еще летом прошлого года. Тогда Вашингтон ввел санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района за нарушения прав человека.

«Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров и других этнических меньшинств в регионе», — заявили в Управлении по контролю за иностранными активами США.

Впрочем, власти Китая отвергли все обвинения и критику, а также призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны.

После коллективного заявления правозащитных организаций Америка поспешила напомнить о своей позиции в этом вопросе. Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен обсудить со своими зарубежными союзниками и партнерами возможность бойкотирования предстоящих Игр в Пекине.

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», — заявил Прайс.

По его словам, этот вопрос не только находится «на повестке дня» в настоящий момент, но и актуален «на перспективу». Так, США планируют провести «тесные консультации» с коллегами. Прайс также добавил, что Пекин несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, в частности в СУАР.

Впрочем, уже через какое-то время Госдепартамент решил уточнить свою точку зрения на грядущую Олимпиаду. Однако на этот раз высказался не Прайс, а некий представитель внешнеполитического ведомства «высокого ранга», пожелавший остаться анонимным.

«Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем [возможность] какого-либо совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота», — сказал источник газете The Hill.

Якобы американская администрация «лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае». Эти слова впоследствии подтвердил и Прайс в Twitter, правда, как и в прошлый раз, довольно размыто.

«Как я сказал, нам нечего объявить по поводу Олимпиады в Пекине. 2022 год еще далеко, но мы будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать общий подход к КНР».

As I said, we don’t have any announcement regarding the Beijing Olympics. 2022 remains a ways off, but we will continue to consult closely with allies and partners to define our common concerns and establish our shared approach to the PRC. — Ned Price (@StateDeptSpox) April 6, 2021

Тем не менее позиция Пекина предельно ясна. Как отметил 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, государство выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями. Все они под лозунгом защиты прав человека попросту стремятся сорвать крупные состязания и вмешаться в дела суверенных государств, констатировал он.

Империя зла

Заявление чиновника Госдепартамента США сложно назвать простой «оговоркой». Последние несколько лет Вашингтон делает все возможное, чтобы демонизировать на политической арене Россию и Китай, заявил «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Все это вызывает ощущение дежавю. Из России и Китая сегодня создается новый авторитарный блок, которому противостоит демократия во главе с США. То же самое было в советский период, когда они из СССР делали империю зла. Тогда ведь тоже они саботировали нашу Олимпиаду. Поэтому я допускаю, что это не какая-то там оговорка и не какое-то ошибочное заявление», — не сомневается политолог.

Собеседник издания обратил внимание, что США взяли четкий курс на сдерживание Китая «по всем фронтам». Речь идет не только о военно-политической и экономической сферах, но и о культурном пространстве. Главная задача — дестабилизировать Поднебесную изнутри, надавив при этом на самые болевые точки.

«Думаю, что так мыслят американские элиты, и вполне возможно, что на самом высочайшем уровне прорабатывают этот вопрос. Китай пытаются экономически сдерживать, объявили ему технологическую войну против его гигантов. А теперь скажут, что в КНР все плохо с правами человека. Ведь это, мол, честь проводить такие крупные мероприятия, а какие вы моральные авторитеты, если у вас права нарушаются», — рассуждает Блохин.

Эксперт напомнил, что проведение Олимпиады, как правило, приносит государству «огромные бонусы». Помимо сугубо экономической прибыли, это также влечет за собой наращивание так называемой «мягкой силы».

«Сейчас все поедут в Китай, у них будет процветать международный туризм. И как бы американцы ни пытались демонизировать Китай, за счет Игр он усилит свою привлекательность. Может США сейчас только прорабатывают вопрос бойкотирования, но не готовы его полностью озвучить», — подытожил собеседник агентства.

Ранее генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что правительство страны не обсуждает с США возможный бойкот Олимпиады в Китае. Однако японская сторона «серьезно обеспокоена» ситуацией с правами человека в СУАР КНР.

24-ая зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В качестве столицы проведения Игр Пекин выбрали на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.