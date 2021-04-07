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17:15   7 Апреля 2021
Весь мир

О бедном уйгуре замолвите слово. США решили оставить Китай без Олимпиады

О бедном уйгуре замолвите слово. США решили оставить Китай без Олимпиады

Не успели утихнуть страсти вокруг многострадальных Олимпийских Игр — 2020 в Токио, которые японские власти все-таки решились провести летом этого года, как для любителей спорта появился новый повод для беспокойства.

На этот раз под угрозой срыва оказались грядущие зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Однако виной тому стал не коронавирус, а национальный вопрос. Почти 200 правозащитных организаций призывали бойкотировать соревнования в Китае из-за якобы массовых притеснений этнических меньшинств в одном из районов страны. На этом фоне с неоднозначным заявлением выступили и в США.

«Политика Сегодня» разобралась, почему правозащитники намерены отобрать у Пекина право провести крупное соревнование и какое отношение к этому имеет Вашингтон.

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

Перевоспитать «завоевателей»

Разговоры о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине начались после выступлений 180 правозащитных организаций из разных стран мира, заявивших о массовых нарушениях прав человека в КНР.

Коалиция, представлявшая тибетцев, уйгуров, монголов, жителей Гонконга и других народностей, утверждала, что представители этих этнических групп постоянно подвергаются репрессиям, пыткам и преследованиям.

Особое внимание общественности привлекли приписываемые Китаю репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). По сведениям правозащитников, с 2016 года правительство страны насильственно определило более миллиона уйгуров — коренного тюркского населения в регионе — и других преимущественно мусульманских меньшинств в так называемые лагеря перевоспитания.

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

Дело в том, что в Пекине ислам, который также исповедуют уйгуры, считают чужеродной религией. Ведь, по мнению властей, тюркский народ силой насаждал местным жителям свое вероисповедание. Об этом говорится и в «Белой книге» по национальной обороне КНР, где уйгуры именуются не иначе как «завоевателями».

Впрочем, общественники полагают, что лагеря перевоспитания — самые настоящие тюрьмы идеологической обработки, а не учебные центры, как их представляет Китай. Там людей якобы подвергают пыткам, стерилизуют и принуждают к труду.

В этой связи грядущие Игры фактически будут поощрять «вопиющие нарушения прав и подавление инакомыслия», констатировали правозащитники. И направили открытые письма к руководству стран, а также в Международный олимпийский комитет (МОК) с призывом бойкотировать Олимпиаду. В последнем, к слову, просьба перенести Игры из Китая была проигнорирована.

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

Переполох в Госдепе

О том, что США пристально наблюдают за ситуацией в Китае, стало известно еще летом прошлого года. Тогда Вашингтон ввел санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района за нарушения прав человека.

«Эта организация и должностные лица подпадают под санкции за их причастность к серьезным нарушениям прав этнических меньшинств в Синьцзяне, которые, как сообщается, включают массовые необоснованные задержания и жестокое физическое насилие, помимо других серьезных злоупотреблений, направленных против уйгуров и других этнических меньшинств в регионе», — заявили в Управлении по контролю за иностранными активами США.

Впрочем, власти Китая отвергли все обвинения и критику, а также призвали Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела страны.

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

После коллективного заявления правозащитных организаций Америка поспешила напомнить о своей позиции в этом вопросе. Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон намерен обсудить со своими зарубежными союзниками и партнерами возможность бойкотирования предстоящих Игр в Пекине.

«Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров», — заявил Прайс.

По его словам, этот вопрос не только находится «на повестке дня» в настоящий момент, но и актуален «на перспективу». Так, США планируют провести «тесные консультации» с коллегами. Прайс также добавил, что Пекин несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, в частности в СУАР.

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

Впрочем, уже через какое-то время Госдепартамент решил уточнить свою точку зрения на грядущую Олимпиаду. Однако на этот раз высказался не Прайс, а некий представитель внешнеполитического ведомства «высокого ранга», пожелавший остаться анонимным.

«Наша позиция в отношении Олимпиады 2022 года не изменилась. Мы не обсуждали и не обсуждаем [возможность] какого-либо совместного с нашими союзниками и партнерами бойкота», — сказал источник газете The Hill.

Якобы американская администрация «лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае». Эти слова впоследствии подтвердил и Прайс в Twitter, правда, как и в прошлый раз, довольно размыто.

«Как я сказал, нам нечего объявить по поводу Олимпиады в Пекине. 2022 год еще далеко, но мы будем продолжать тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить беспокоящие нас всех вопросы и выработать общий подход к КНР».

Тем не менее позиция Пекина предельно ясна. Как отметил 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, государство выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями. Все они под лозунгом защиты прав человека попросту стремятся сорвать крупные состязания и вмешаться в дела суверенных государств, констатировал он.

Империя зла

Заявление чиновника Госдепартамента США сложно назвать простой «оговоркой». Последние несколько лет Вашингтон делает все возможное, чтобы демонизировать на политической арене Россию и Китай, заявил «Политике Сегодня» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Все это вызывает ощущение дежавю. Из России и Китая сегодня создается новый авторитарный блок, которому противостоит демократия во главе с США. То же самое было в советский период, когда они из СССР делали империю зла. Тогда ведь тоже они саботировали нашу Олимпиаду. Поэтому я допускаю, что это не какая-то там оговорка и не какое-то ошибочное заявление», — не сомневается политолог.

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

Собеседник издания обратил внимание, что США взяли четкий курс на сдерживание Китая «по всем фронтам». Речь идет не только о военно-политической и экономической сферах, но и о культурном пространстве. Главная задача — дестабилизировать Поднебесную изнутри, надавив при этом на самые болевые точки.

«Думаю, что так мыслят американские элиты, и вполне возможно, что на самом высочайшем уровне прорабатывают этот вопрос. Китай пытаются экономически сдерживать, объявили ему технологическую войну против его гигантов. А теперь скажут, что в КНР все плохо с правами человека. Ведь это, мол, честь проводить такие крупные мероприятия, а какие вы моральные авторитеты, если у вас права нарушаются», — рассуждает Блохин.

Эксперт напомнил, что проведение Олимпиады, как правило, приносит государству «огромные бонусы». Помимо сугубо экономической прибыли, это также влечет за собой наращивание так называемой «мягкой силы».

«Империя зла». США надавили на болевые точки Китая и решили сорвать Олимпиаду-22

«Сейчас все поедут в Китай, у них будет процветать международный туризм. И как бы американцы ни пытались демонизировать Китай, за счет Игр он усилит свою привлекательность. Может США сейчас только прорабатывают вопрос бойкотирования, но не готовы его полностью озвучить», — подытожил собеседник агентства.

Ранее генсек кабмина Японии Кацунобу Като заявил, что правительство страны не обсуждает с США возможный бойкот Олимпиады в Китае. Однако японская сторона «серьезно обеспокоена» ситуацией с правами человека в СУАР КНР.

24-ая зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В качестве столицы проведения Игр Пекин выбрали на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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