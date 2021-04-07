Sohu: США пригрозили нанести удар по России в случае помощи Донбассу

США готовы нанести удар по России, если она решит вступиться за жителей Донбасса в войне на юго-востоке Украины. К такому выводу пришли обозреватели китайское издание Sohu, проанализировав заявления Пентагона.

США готовы нанести удар по России, если она решит вступиться за жителей Донбасса в войне на юго-востоке Украины. К такому выводу пришли обозреватели китайское издание Sohu, проанализировав заявления Пентагона.

За последний месяц обстановка в Донбассе резко ухудшилась. Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают территории ЛНР и ДНР из различных видов оружия, в том числе артиллерийского. В ДНР в результате атаки беспилотника украинских силовиков погиб пятилетний ребенок, женщина пострадала.

Тем не менее Киев получил гарантии от США, что те поддержат Украину, если Россия решит вступиться за жителей Донбасса, часть из которых являются гражданами РФ Такой вывод следует из недавних заявлений Пентагона. Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби недавно сказал, что США видит «чрезмерную активность» России после эскалации конфликта в Донбассе

«На этом основании можно сделать вывод, что США готовы к атаке на Россию. Однако воплотится ли угроза в реальность, все еще остается под вопросом», — говорится в материале.

По мнению аналитиков Sohu, обострение ситуации в Донбассе и у границ Крыма со стороны ВСУ произошло под давлением США. Москва не стремится к эскалации, но в случае атаки на свою территорию нанесет ответный удар как по Киеву, так и по силам НАТО, подчеркивается в статье.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса идут с апреля 2014 года. Тогда власти Украины после государственного переворота начали «антитеррористическую операцию» против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел кризис. Вопрос урегулирования на юго-востоке Украины обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».