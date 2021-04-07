Армянский политолог оценил шансы Пашиняна на «рестарт»

Есть ли у действующей власти в Армении шанс перезапустить свою легитимность на внеочередных выборах? Отвечает политолог Александр Искандарян.

20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы. Премьер-министр республики Никол Пашинян ранее сообщал об этом на своей странице в Facebook.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» армянский политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян обратил внимание, что юридической силы заявление Пашиняна пока не имеет. Чтобы объявить в стране внеочередные выборы, премьер должен сперва уйти в отставку.

Впрочем, несмотря на это, в Армении уже вовсю идет предвыборная кампания, заверил эксперт.

«Сейчас политические силы выстраиваются. Роберт Кочарян [экс-президент Армении] объявил, что будет участвовать во главе блока партий, но к выборам готовится и действующая власть. Пока до выборов остается три месяца, это очень большой срок. Я думаю, что у действующей власти есть большие шансы дать "рестарт" своей легитимности. Но и исключать возможный успех оппозиционеров тоже нельзя», — заявил Александр Искандарян.

По мнению политолога, судьба армянской оппозиции лежит в ее руках. Все зависит от того, как блок партий подготовится к выборам. Пока что все противоборствующие Пашиняну силы ставят только на то, что они выступают против действующей власти, посетовал Искандарян.

Справка ПС

Под Пашиняном кресло зашаталось 9 ноября 2020 года. В этот день он, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о полном прекращении огня на территории НКР и вводе в регион российских миротворцев. Жителей Армении возмутило то, что их премьер-министр «отказался от борьбы» и «сдал» Нагорный Карабах.

По соглашению противоборствующие стороны останавливались на занятых ими позициях. За несколько дней до этого армяне спешно отступили, потеряв значительную часть территорий. Теперь они принадлежат Азербайджану. Жители НКР вынуждены покидать свои дома и оставлять землю новым хозяевам.