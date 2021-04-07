Саратов закрыли на двухмесячный карантин из-за бешеной лисы

Территорию всего Саратова закрыли на карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы. Город считается неблагополучной зоной на ближайшие два месяца.

Территорию всего Саратова закрыли на карантин из-за обнаруженного трупа бешеной лисы. Город считается неблагополучной зоной на ближайшие два месяца.

Останки животного нашли в Ленинском районе возле детского сада. Ветеринары исследовали труп и пришли к выводу, что зверь скончался от бешенства.

С 1 марта карантин объявляется на всей территории муниципального образования, где выявлено заболевание. Губернатора области Валерия Радаева уведомили, что территория Саратова закрыта на карантин по бешенству. Постановление подписано 6 апреля сроком на 60 дней.

В период действия документа в городе запрещено проведение мероприятий с участием животных, их продажа и перевозка, начнется массовая вакцинация. В случае обнаружения зараженного зверя ветеринары обязаны его уничтожить.