Бывший мэр Темирбаев трагически погиб при падении со скалы

Экс-мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев найден мертвым в гористой местности. Машина бывшего чиновника слетела с трассы в обрыв.

Экс-мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев найден мертвым в гористой местности. Машина бывшего чиновника слетела с трассы в обрыв.

Инцидент произошел накануне утром. По предварительным данным, машина, в которой находился Темирбаев, упала в обрыв на трассе между Шатоем и Грозным. Бывший мэр получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Ибрагим Темирбаев занимал пост мэра Аргуна с 2004 по 2019 год.