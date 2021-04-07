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15:23   7 Апреля 2021
Происшествия

Бывший мэр Темирбаев трагически погиб при падении со скалы

Бывший мэр Темирбаев трагически погиб при падении со скалы

Экс-мэр Аргуна Ибрагим Темирбаев найден мертвым в гористой местности. Машина бывшего чиновника слетела с трассы в обрыв.

Инцидент произошел накануне утром. По предварительным данным, машина, в которой находился Темирбаев, упала в обрыв на трассе между Шатоем и Грозным. Бывший мэр получил несовместимые с жизнью травмы. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают правоохранители.

Ибрагим Темирбаев занимал пост мэра Аргуна с 2004 по 2019 год.

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