Обвинивший губернатора Буркова в вымогательстве депутат сумел покинуть Омск

Рассказываем о подробностях громкого политического скандала в Сибири с участием главы региона Александра Буркова и находящегося в федеральном розыске депутата из Курска.

В Омской области разразился политический скандал. Депутат Курской областной думы от «Справедливой России» Александр Четвериков обвинил сопартийца, губернатора Александра Буркова, в вымогательстве 200 миллионов рублей. Подробно свои претензии к главе региона парламентарий изложил несколько устаревшим способом — на странице «ВКонтакте».

Конфликт завязался вокруг омской логистической компании «Зерно Сибири», основанной по инициативе Буркова в сентябре 2019 года для повышения продаж местной сельхозпродукции. Областному правительству в ней принадлежит 51% (285,6 млн руб.), оставшимися 49% владеют местные производители зерна.

В 2020 году господин Бурков инициировал возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в компании. На сегодняшний день обвиняемыми по нему проходят четыре человека — экс-директор АО "Логическая компания "Зерно Сибири" Алексей Секачев, экс-директор ООО "Дары Сибири" Максим Плужников, директор ООО "Глобал-С" Станислав Саута и депутат Курской областной думы Александр Четвериков.

Первым трем суд избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия, а народный избранник объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, в 2019–2020 годах квартет похитил у «Зерна Сибири» более 98,9 млн руб.

Как рассказал Бурков во время онлайн-встречи с авторами омских телеграм-каналов 5 апреля, с господином Четвериковым они депутатствовали в Госдуме (в V и VI созывах – прим. ред.), и сопартиец проявлял интерес к поддержке аграриев Омской области. На деле же, как заявил Бурков, интерес заключался в том, чтобы скупать от его имени сельхозпредприятия. В период работы Четверикова из логистической компании пропали 100 миллионов рублей, заверил глава субъекта.

«Да, там были вопросы действительно, порядка 100 миллионов рублей хищения. В процессе работы следствия уже львиная доля средств была возвращена. Но тем не менее там порядка 30 миллионов рублей еще остаются невозвращенными. Поэтому здесь я был инициатором возбуждения этого уголовного дела и надеюсь, что правоохранительные органы доведут это дело до конца», — заявил Бурков.

Оппонент губернатора утверждает, что причина уголовного преследования — провал амбициозного проекта, который громко анонсировался полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и Владимиру Путину. По словам Четверикова, проект, в котором он не отвечал за финансы, а только за развитие, стартовал удачно — баржи с зерном отправились в Казахстан по Иртышу накануне саммита «Россия — Казахстан».

Однако спустя три месяца он был вынужден сложить свои полномочия «в связи с неразрешимыми разногласиями с губернатором Бурковым» и покинуть Омск. Помимо попыток «найти крайнего», есть и другая причина инкриминируемых ему обвинений, утверждает депутат:

«Второй [фактор] следует из поступившего предложения от губернатора, который требовал не совместимый с моими представлениями формат работы и вымогал у меня 200 миллионов рублей, из которых я должен был 100 миллионов отдать доверенному лицу главы региона, а еще 100 миллионов вложить в подконтрольный Александру Буркову "СибирьАгроИнвест"».

В пресс-службе правительства Омской области не взялись давать оценку обвинениям народного избранника в адрес главы региона.

«Сложно комментировать слова человека, который находится в федеральном розыске», — была лаконична в беседе с корреспондентом ПС пресс-секретарь омского губернатора Алина Атаманенко.

Примечательно, что столь громкие обвинения в адрес Буркова прозвучали накануне его визита в Москву для вероятной встречи с Путиным. Вопрос ПС «удалось ли главе региона попасть на прием к главе государства» Атаманенко оставила без ответа.

Замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Валерий Гартунг, в свою очередь, категорически отказался оценивать произошедшее с точки зрения внутрипартийного конфликта.

«Речь идет о хищении. Правоохранительные органы разберутся и примут решение, а потом мы будем давать оценки какие-то. <…> Партийной точки зрения тут нет», — сказал депутат.

Омское издание БК55, известное своей критической оценкой работы региональных властей, в послании беглого депутата заметило два существенных противоречия. Во-первых, если Четвериков не имел доступа к финансовым потокам, то зачем губернатору Буркову, который якобы «лично контролировал» работу компании, вымогать 200 млн рублей с рядового члена совета директоров.

«И второе. Слишком нереально смотрится и сама сумма в 200 млн для предприятия, не проработавшего и года, с уставным капиталом в 500 миллионов? На такой безумный шаг могли пойти разве что конченные клептоманы», — отмечает редакция.

Примечательно, что финансовые претензии к Четверикову возникают не впервые. В бытность депутатом Госдумы у него возникли проблемы со Сбербанком. Разбирательства начались из-за выплат по кредитам, которые были выданы компаниям из группы «Агрохолдинг», принадлежавшей Четверикову. Он же выступал поручителем по кредитам, часть из которых (116 млн руб.) не была погашена в обусловленные договорами сроки.

«Политике Сегодня» не удалось уточнить позицию Александра Четверикова — он оказался недоступным для комментариев.