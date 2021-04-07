15:17 7 Апреля 2021Политика
Власти РФ заявили о необходимости общих правил работы в глобальном интернете
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко указал на необходимость введения общих правил работы в мировом интернете.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко указал на необходимость введения общих правил работы в мировом интернете.
Мировое сообщество неизбежно будет договариваться о нормах поведения в Сети, полагает представитель администрации.
"Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными", — сказал Кириенко в ходе молодежного форума по управлению интернетом "Youth RIGF".
Российские власти ранее сообщали о возросшем количестве кибератак на официальный портал Кремля.