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15:17   7 Апреля 2021
Политика

Власти РФ заявили о необходимости общих правил работы в глобальном интернете

Власти РФ заявили о необходимости общих правил работы в глобальном интернете

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко указал на необходимость введения общих правил работы в мировом интернете.

Мировое сообщество неизбежно будет договариваться о нормах поведения в Сети, полагает представитель администрации.

"Мы переходим на уровень, когда нормы и правила для глобальных компаний, пользователей, государств в развитии интернет-пространства будут все более международными", — сказал Кириенко в ходе молодежного форума по управлению интернетом "Youth RIGF".

Российские власти ранее сообщали о возросшем количестве кибератак на официальный портал Кремля.

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#интернет #администрация #кириенко

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