Аттестация раз в пять лет станет обязательной для экскурсоводов

Госдума приняла закон, который обяжет экскурсоводов доказывать свои профессиональные знания, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В среду, 7 апреля, Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Отныне, согласно закону, экскурсоводами смогут стать только граждане РФ. В силу норма вступит с 1 июля 2022 года.

«Аттестаты будут выдаваться аттестационными комиссиями, создаваемыми региональным органом госвласти в сфере туризма. Экскурсоводы, работающие на национальных и межрегиональных туристических маршрутах, будут получать аттестат в межрегиональной комиссии», — сказано на сайте Госдумы.

Отметим, что за получение документа предусмотрена госпошлина. Кроме того, в закон будет введен новый термин — «национальный туристский маршрут». Такое обозначение будут иметь направления, которые имеют особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.

Ростуризм на своем официальном сайте будет вести открытый реестр экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.