Житель Чехии сообщил полиции о розовом танке в рамках оружейной амнистии

Оружейная амнистия, когда можно сдать в полицию нелегальное оружие без наказания, проходит в Чехии. Один из местных жителей признался полиции, что у него есть розовый танк T34-85 и самоходная артиллерийская установка SD-100.

Оружейная амнистия, когда можно сдать в полицию нелегальное оружие без наказания, проходит в Чехии. Один из местных жителей признался полиции, что у него есть розовый танк T34-85 и самоходная артиллерийская установка SD-100.

Об этом сообщила журналистам представитель ведомства Ива Кормошова. По ее словам, мужчина держал вооружение легально с 1990-х годов, но сомневался, что оно является достаточно охолощенным и не может быть использовано для стрельбы.

«Эксперты смотрели и танк, и самоходку и пришли к заключению, что они недостаточно деактивированы в соответствии с действующими правилами. Поэтому оба были переведены из категории "безопасный материал" в категорию "запрещенное вооружение"», — добавила Кормошова.

Впрочем, и танк, и артустановку полиция оставила у их владельца. Мужчина пообещал довести их деактивацию до правовой нормы.

Оружейная амнистия проводится в Чехии регулярно. В 2021 оду она длится с января по конец июля.