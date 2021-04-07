Дмитрий Песков назвал тему переговоров Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку дня и Карабах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин обсудит с премьером Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку дня и Карабах. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер проведет встречу в Пашиняном, на которой будет обсуждаться не только двусторонняя повестка, но и интеграционные процессы, подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также Путин и Пашинян поговорят о реализации совместных трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. Будут обговариваться вопросы, как налаживается в НКР мирная жизнь и как проходит разблокирование транспортной инфраструктуры, уточнил пресс-секретарь главы государства.