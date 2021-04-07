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14:50   7 Апреля 2021
Политика

Украинский посол пришел в ярость из-за публикации австрийской газеты о Донбассе

Украинский посол пришел в ярость из-за публикации австрийской газеты о Донбассе

Киевский посол в Австрии Александр Щерба раскритиковал журналистов издания Der Standard, которые назвали ситуацию на востоке Украины гражданской войной.

Австрийская газета опубликовала материал, в котором приводились слова президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе. В тексте есть цитата политика о том, что он рассчитывает на членство в Североатлантическом альянсе для завершения гражданской войны на Украине.

"Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете "гражданская война", или у вас разрешена только одна точка зрения?" — написал украинский посол в Twitter.

Как стало известно ранее, в ДНР сообщили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе.

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#донбасс #украина #война

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