Молодой водитель погиб в массовой аварии на иркутской трассе

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе "Сибирь" в районе поселка Биликтуй Усольского района Иркутской области. Полиция проводит проверку.

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе "Сибирь" в районе поселка Биликтуй Усольского района Иркутской области. Полиция проводит проверку.

Столкновение трех легковых автомобилей привело к гибели 35-летнего водителя Toyota Hilux Surf. Еще трое участников аварии обратились за медицинской помощью. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Специалистам предстоит выяснить причины столкновения и иные обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.