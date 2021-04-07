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14:45   7 Апреля 2021
Происшествия

Молодой водитель погиб в массовой аварии на иркутской трассе

Молодой водитель погиб в массовой аварии на иркутской трассе

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе "Сибирь" в районе поселка Биликтуй Усольского района Иркутской области. Полиция проводит проверку.

Столкновение трех легковых автомобилей привело к гибели 35-летнего водителя Toyota Hilux Surf. Еще трое участников аварии обратились за медицинской помощью. Они получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Специалистам предстоит выяснить причины столкновения и иные обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#авария #дтп #смерть

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