14:40 7 Апреля 2021Политика
Пушилин назвал виновника срыва минских договоренностей
Украина превратила Минские соглашения в вакханалию. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
Украина превратила Минские соглашения в вакханалию. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.
Представители Киева отказались ехать в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина якобы не доверяет Белоруссии, поэтому настаивает на том, чтобы переговоры проходили "в другой стране и другом городе".
Пушилин раскритиковал Киев за подобную позицию. Глава ДНР считает, что Украина таким образом срывает минские договоренности и превращает их в вакханалию.