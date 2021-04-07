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14:40   7 Апреля 2021
Политика

Пушилин назвал виновника срыва минских договоренностей

Пушилин назвал виновника срыва минских договоренностей

Украина превратила Минские соглашения в вакханалию. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Представители Киева отказались ехать в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина якобы не доверяет Белоруссии, поэтому настаивает на том, чтобы переговоры проходили "в другой стране и другом городе".

Пушилин раскритиковал Киев за подобную позицию. Глава ДНР считает, что Украина таким образом срывает минские договоренности и превращает их в вакханалию.

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#донбасс #украина #днр #минские соглашения #пушилин

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