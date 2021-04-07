Пушилин назвал виновника срыва минских договоренностей

Украина превратила Минские соглашения в вакханалию. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Украина превратила Минские соглашения в вакханалию. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

Представители Киева отказались ехать в Минск на заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Украина якобы не доверяет Белоруссии, поэтому настаивает на том, чтобы переговоры проходили "в другой стране и другом городе".

Пушилин раскритиковал Киев за подобную позицию. Глава ДНР считает, что Украина таким образом срывает минские договоренности и превращает их в вакханалию.