Женщина умерла во время лифтинга лица у косметолога в Подмосковье

Клиентка одного из салонов красоты в Луховицах скончалась во время проведения косметологической услуги по лифтингу лица, сообщает СК России.

Клиентка одного из салонов красоты в Луховицах скончалась во время проведения косметологической услуги по лифтингу лица, сообщает СК России.

По предварительным данным, 4 апреля 51-летней клиентке делали процедуру по подтяжке лица. Ей ввели препарат анестетического свойства, после которого у клиентки начался приступ эпилепсии. Несмотря на экстренные действия бригады скорой помощи, женщина скончалась.

В рамках расследования следователи провели судебно-медицинскую и судебно-химическую экспертизы, а также изучили медицинскую карту погибшей. По данным экспертизы, смерть женщины наступила в результате отравления анестетическим препаратом.

По факту смерти возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".