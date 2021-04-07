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15:43   7 Апреля 2021
Россия

В Екатеринбурге обновили правила вступления в "Единую Россию"

В Екатеринбурге обновили правила вступления в "Единую Россию"

Отделение «Единой России» в Екатеринбурге предупредило бывших членов конкурирующих партий о жестком отборе на праймериз. Прежде чем зарегистрировать кандидата, единороссы будут проверять его прошлое на предмет нелицеприятных высказываний в отношении органов власти, передает слова председателя оргкомитета Виктора Шептия издание «Коммерсантъ»

«Если мы получим сведения или узнаем сами о высказываниях или действиях, которые могут быть расценены как дискредитирующие или наносящие ущерб репутации партии, то можем отказать человеку в регистрации», — сообщил Шептий.

Единоросс добавил, что несколько кандидатов могут получить отказы, но конкретных имен при этом не назвал. Известно, что сдать партбилеты и примкнуть к «Единой России» на сегодняшний день решили Виктор Маслаков из «Справедливой России», Михаил Зубарев из ЛДПР, Вячеслав Вегнер из КПРФ, а также Евгений Зяблицев из «Партии пенсионеров».

Шептий также отметил, что политики в случае отказа смогут обжаловать решение регионального оргкомитета в федеральном отделении.

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#екатеринбург #оппозиционеры #праймериз #единая россия

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