В Екатеринбурге обновили правила вступления в "Единую Россию"

Отделение «Единой России» в Екатеринбурге предупредило бывших членов других партий о жестком отборе на праймериз.

Отделение «Единой России» в Екатеринбурге предупредило бывших членов конкурирующих партий о жестком отборе на праймериз. Прежде чем зарегистрировать кандидата, единороссы будут проверять его прошлое на предмет нелицеприятных высказываний в отношении органов власти, передает слова председателя оргкомитета Виктора Шептия издание «Коммерсантъ».

«Если мы получим сведения или узнаем сами о высказываниях или действиях, которые могут быть расценены как дискредитирующие или наносящие ущерб репутации партии, то можем отказать человеку в регистрации», — сообщил Шептий.

Единоросс добавил, что несколько кандидатов могут получить отказы, но конкретных имен при этом не назвал. Известно, что сдать партбилеты и примкнуть к «Единой России» на сегодняшний день решили Виктор Маслаков из «Справедливой России», Михаил Зубарев из ЛДПР, Вячеслав Вегнер из КПРФ, а также Евгений Зяблицев из «Партии пенсионеров».

Шептий также отметил, что политики в случае отказа смогут обжаловать решение регионального оргкомитета в федеральном отделении.