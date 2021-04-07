Ученые из США выяснили причину проблем с кишечником у больных коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2 частично разрушает барьер между кишечником и кровеносной системой. Из-за этого возникают проблемы с пищеварением.

Вирус SARS-CoV-2 частично разрушает барьер между кишечником и кровеносной системой. Из-за этого возникают проблемы с пищеварением.

Зарубежные специалисты изучили образцы плазмы 30 больных коронавирусом. В крови 65% найдены микробы, обычно "обитающие" в микрофлоре человеческого кишечника. Это свидетельствует о нарушении барьера между пищеварительной системой и кровотоком.

"Этот эффект может усугубить заболевание", — отмечают специалисты.

Изначально ученые считали, что коронавирус способен поражать только легкие. Однако впоследствии выяснилось, что это не так. Вирусу подтверждены ткани сердца и сосудов, а также слизистая оболочка носа.