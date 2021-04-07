В Арканзасе подросткам-трансгендерам объявили войну

Леволиберальные СМИ набросились на авторов местного законопроекта, который запрещает медикам работать с трансгендерной молодежью.

Среди всех американских штатов Арканзас стал первым, где трансгендерная молодежь больше не сможет заручиться поддержкой врачей. Теперь на территории южного штата медикам запрещается предоставлять несовершеннолетним лекарства и препараты, которые блокируют половое созревание, а также осуществлять «гендерно-подтверждающие процедуры», сообщает британская газета The Guardian.

Некоторое время назад этому законопроекту (под номер HB 1570) по просьбам педиатров и социальных работников пытался помешать местный губернатор Аса Хатчинсон. Он воспользовался полномочиями и наложил вето на документ, однако во вторник, 6 апреля, Генеральная Ассамблея Арканзаса отменила его запрет. Эксперты CNN уверены, что этому поспособствовали республиканцы, которые «контролируют» генассамблею.

Суть закона в следующем: врачам запрещается «обслуживать» несовершеннолетних жителей штата, которые вознамерились сменить пол. Раньше им разрешалось выдавать препараты для остановки полового созревания, гормоны, перераспределяющие жировые отложения в разных частях тела и помогающие отрастить волосы там, где «родной» гендер их не предусмотрел.

Робин Лундстрем, одна из авторов законопроекта и член Республиканской партии США, объяснила, что такая инициатива убережет подростков от необдуманных решений. Она привела аналогию – запрет на продажу несовершеннолетним алкоголя и сигарет, к которому все давно привыкли.

«Им [молодым людям] должно быть 18 лет, прежде чем они примут такое решение», — заявила Лундстрем.

Против течения

На сторону подрастающих трансгендеров, в угоду современным трендам, встали их родители, врачи и некоторые социальные службы. Они поддержали позицию Аса Хатчинсона, который называл законопроект «продуктом культурной войны в Америке». Противники HB 1570 уверены, что документ позволит «вмешиваться в работу» медиков. Последние, к слову, имеют дело с самым «чувствительным вопросом», который касается молодежи.

Леволиберальные американские СМИ уже открыли сезон «информационной охоты» на всех сторонников законопроекта. Особого внимания удостоилась Робин Лундстрем. Во время принятия законопроекта она сделала следующий комментарий:

«Эти дети просто прелесть. Некоторые из них могут стать трансгендерами, когда станут старше. Это нормально, это их выбор. Но когда им еще нет 18, они должны сначала повзрослеть. Это важное решение, пути назад нет».

Эти слова, по мнению телеканал CNN, «противоречат науке о гендерной идентичности и ложно позиционируют транс- и небинарные идентичности как "выбор" человека». Для «неопределившейся» молодежи, которая особо подвержена риску самоубийства, подобные законопроекты вредны, заверили американские эксперты.

The Guardian подтверждает, что противники HB 1570 «поклялись» биться за отмену законопроекта в суде. Время еще есть, ведь запрет начнет действовать только с конца июля.

«Этот закон укрепляет те вещи, которые, как мы знаем, вредны для транс-молодежи. Они [авторы HB 1570] не просто "анти-транс". Они против науки. Они против общественного здравоохранения», — подчеркнул глава отдела подростковой и юношеской медицины Детской больницы Лурье в Чикаго Роберт Гарофало.

На этом республиканцы Арканзаса останавливаться не собираются. На очереди закон, который запретит директорам школ и подросткам диктовать правила преподавателям. Сейчас школьники-трансгендеры сами определяют местоимение, по которому учителя обязаны к ним обращаться. По данным местных ЛГБТ-правозащитников, в различных учреждениях штата уже разрабатываются около 100 законопроектов, направленных против «транс-сообщества».

Отдельно стоит отметить, что губернатор Аса Хатчинсон, выступающий против HB 1570, не так давно лично подписал похожий документ. В соответствии с ним, врачи Арканзаса могут отказаться лечить пациента с моральными или религиозными воззрениями, которые им не близки.