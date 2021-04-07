Академик РАН Атабеков найден мертвым в квартире в Москве

Известный советский и российский вирусолог Иосиф Атабеков найден мертвым в своей квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Ученому было 86 лет.

Известный советский и российский вирусолог Иосиф Атабеков найден мертвым в своей квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. Ученому было 86 лет.

Иосиф Атабеков родился 7 декабря 1934 года в Тифлисе. Имеет два высших образования. В 1971 году стал доктором биологических наук и возглавил кафедру вирусологии биологического факультета МГУ.

На счету специалиста более 300 научных работ. За свою карьеру Атабеков получил множество наград. В 1970 году ему вручили медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина". Премию имени М. В. Ломоносова 1-й степени ученый получил в 1998 году. В 2008 году он стал обладателем государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий.