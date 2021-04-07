NI: НАТО не способно напасть на Россию через Калининград и защитить Балтику

Российская армия численно и качественно превосходит присутствие НАТО на Балтике. Даже поддержки союзников по Альянсу недостаточно для того, чтобы противостоять Москве. Об этом пишет американское издание The National Interest.

Российская армия численно и качественно превосходит присутствие НАТО на Балтике. Даже поддержки союзников по Альянсу недостаточно для того, чтобы противостоять Москве. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье говорится, что богатая на вооружения Калининградская область давно беспокоит центральное командование НАТО. Далее автор приводит отчет корпорации RAND о том, что в последних учениях «Запад», проходивших в 2017 году, было задействовано 680 единиц техники и около 13 тысяч российских и белорусских военных.

НАТО не хватает обычных средств, чтобы противостоять полномасштабному российскому вторжению в страны Балтии, каким бы маловероятным ни был этот сценарий, утверждается в материале.

В завершении автор подчеркивает, что еще более усугубляет положение новая напряженность на востоке Украины. Отмечается, что «Киев и Москва снова находятся в состоянии войны после резкой эскалации длительного конфликта в Донбассе».

Ранее китайские аналитики издания Sohu писали, что новые учения «Запад-2021», которые состоятся осенью, укрепят сотрудничество между Россией и Белоруссией. Значимость маневров будет только расти на фоне усиления напряженности в Восточной Европе.