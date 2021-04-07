Верховный суд получил дело Арашукова и его отца

Следователи привлекли 20 человек к ответственности в рамках уголовного дела, заведенного на сенатора Арашукова и его отца.

Следователи привлекли 20 человек к ответственности в рамках уголовного дела, заведенного на сенатора Арашукова и его отца.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры РФ утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, а также его сына Рауфа Арашукова. Уголовное дело было направлено в Верховный суд. По данным правоохранителей, к ответственности по нему привлекли 20 подозреваемых.

Добавим, что следствие обвиняет Арашукова и восемь руководителей региональных организаций газовой отрасли в хищении природного газа на территории Ставропольского края и КЧР, а также в растрате под видом оплаты по договорам подряда. Еще их обвиняют в организации убийства предпринимателя и советника президента КЧР, которое произошло в 2010 году.