Доктор Шубин в эфире "Жить здорово!" дал совет пациентам с болями в спине

Ответ на вопрос, что делать с болью в спине, когда не помогают ни таблетки, ни мази, дал врач и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире передачи "Жить здорово!".

Ответ на вопрос, что делать с болью в спине, когда не помогают ни таблетки, ни мази, дал врач и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире передачи "Жить здорово!".

Универсальной позы при болезненных ощущениях в спине не существует. Указанный участок тела может быть источником дискомфорта разного рода. Поэтому при болях в спине следует обратиться за медицинской помощью и пройти обследование.

"Источников боли может быть очень много, и далеко не всегда это позвоночник. Даже в процессе лечения своих пациентов я советую пациентам ложится так как удобнее им, невозможно для всех придумать позу, в которой не будет болеть", — объяснил Дмитрий Шубин в эфире "Жить здорово!".

Самое главное в таких случаях — убрать боль. Однако подобное невозможно за счет принятия поз. Будущее хорошее самочувствие пациентов с такой проблемой зависит от грамотного диалога с врачом. Также Шубин напомнил о том, что жить с болью нельзя и нужно обследоваться.