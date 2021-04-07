Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:13   7 Апреля 2021
Общество

ВОЗ высоко оценила уровень здравоохранения в России

ВОЗ высоко оценила уровень здравоохранения в России

Эксперты ВОЗ считают высоким уровень здравоохранения в России. Такое заявление сделала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Российские ученые первыми в мире изобрели вакцину от коронавируса. Препарат показал хорошие результаты в ходе клинических исследований. ВОЗ надеется на включение российских вакцин от коронавируса в систему организации, сообщила Вуйнович.

Препарат "Спутник V" получил регистрацию в Минздраве РФ уже в августе 2020 года. Порядка 58 стран мира одобрили применение препарата на своих гражданах. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась с января 2021 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #здравоохранение #воз #Вуйнович

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров