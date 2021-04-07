ВОЗ высоко оценила уровень здравоохранения в России

Эксперты ВОЗ считают высоким уровень здравоохранения в России. Такое заявление сделала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Эксперты ВОЗ считают высоким уровень здравоохранения в России. Такое заявление сделала представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Российские ученые первыми в мире изобрели вакцину от коронавируса. Препарат показал хорошие результаты в ходе клинических исследований. ВОЗ надеется на включение российских вакцин от коронавируса в систему организации, сообщила Вуйнович.

Препарат "Спутник V" получил регистрацию в Минздраве РФ уже в августе 2020 года. Порядка 58 стран мира одобрили применение препарата на своих гражданах. Массовая вакцинация россиян от COVID-19 началась с января 2021 года.