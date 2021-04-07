Песков оценил отказ Zoom работать с российскими госструктурами

Отказ представителей сервиса Zoom работать с российскими госучреждениями заставит искать альтернативы на внутреннем рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отказ представителей сервиса Zoom работать с российскими госучреждениями заставит искать альтернативы на внутреннем рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь обратил внимание, что сотрудники Кремля не используют Zoom в рабочих планах. По его словам, коммуникационный сервис был задействован лишь в некоторых международных контактах.

"Надо переходить на альтернативы. Свято место пусто не бывает, будут покупать другие услуги, в этом особо ничего страшного нет", — так Песков оценил ситуацию.

Компания Zoom Video Communications ранее запретила дистрибьюторам продавать российским компаниям и госструктурам доступ к сервису онлайн-конференций.