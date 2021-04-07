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13:51   7 Апреля 2021
Экономика

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Проект предусматривает возобновление индексаций в 2022 году, для этого должны быть внесены изменения федеральный закон "О страховых пенсиях".

Государственный совет Республики Адыгея внес в Государственную думу РФ законопроект о возврате к индексации пенсии для работающих пенсионеров, информация об этом размещена в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы документа отмечают, что отмена индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2016 году негативно сказалась на финансовом положении пожилых граждан и стала причиной снижения их покупательной способности.

О том, что есть предложения по возобновлению индексации пенсий трудоустроенным россиянам, 5 апреля подтвердил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, однако он отметил, что окончательное решение пока не принято.

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