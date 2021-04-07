В Кремле прокомментировали присутствие группировки ВС РФ у границ Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, как долго будут находиться российские военные у границ Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, как долго будут находиться российские военные у границ Украины.

По словам Пескова, группировка ВС России будет дислоцироваться у границ Украины столько, сколько руководство страны сочтет целесообразным.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно, — Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", — отметил пресс-секретарь.

Напоминаем, что накануне в США выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России на границе с Украиной и задали Москве соответствующий вопрос.