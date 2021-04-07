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13:49   7 Апреля 2021
Армия

В Кремле прокомментировали присутствие группировки ВС РФ у границ Украины

В Кремле прокомментировали присутствие группировки ВС РФ у границ Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, как долго будут находиться российские военные у границ Украины.

По словам Пескова, группировка ВС России будет дислоцироваться у границ Украины столько, сколько руководство страны сочтет целесообразным.

"Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно, Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские вооруженные силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным", отметил пресс-секретарь.

Напоминаем, что накануне в США выразили обеспокоенность усилением военного присутствия России на границе с Украиной и задали Москве соответствующий вопрос.

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