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13:46   7 Апреля 2021
Происшествия

Труп подростка нашли в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре

Труп подростка нашли в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего местного жителя.

По предварительным данным, бездыханное тело мальчика нашли в подъезде одного из многоквартирных домов города. На трупе не было обнаружено следов насильственных действий, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Позднее стало известно о том, что умерший школьник состоял на учете в психбольнице. Там он проходил лечение раз в год. Несовершеннолетний также состоял на учете сотрудников правоохранительных органов из-за того, что привлекался к административной и уголовной ответственности за совершение мелкого хищения и грабежа.

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#смерть #школьник #комсомольск-на-амуре

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