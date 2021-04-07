Труп подростка нашли в подъезде дома в Комсомольске-на-Амуре

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего местного жителя.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре выясняет обстоятельства гибели несовершеннолетнего местного жителя.

По предварительным данным, бездыханное тело мальчика нашли в подъезде одного из многоквартирных домов города. На трупе не было обнаружено следов насильственных действий, сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Позднее стало известно о том, что умерший школьник состоял на учете в психбольнице. Там он проходил лечение раз в год. Несовершеннолетний также состоял на учете сотрудников правоохранительных органов из-за того, что привлекался к административной и уголовной ответственности за совершение мелкого хищения и грабежа.