Ушла из жизни народная артистка России Ольга Пашкова

Звезда Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни. Информация о прощании и месте похорон появится позднее.

Звезда Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни. Информация о прощании и месте похорон появится позднее.

Печальное известие сообщила директор театра Тамара Михайлова. Она уточнила, что причиной смерти звезды сцены стала продолжительная болезнь.

Пашкова стала актрисой Малого театра в 1987 году, когда окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1998 году она получила звание "Заслуженная артистка РФ", а в 2006 году — "Народная артистка РФ".

На ее счету много ролей в Малом театре, которому она отдала большую часть своей жизни. Кроме того, Пашкова снялась в таких фильмах, как "Оно" (1989), "Бесы" (1992), "Вор" (1997), "Сказ про Федота-стрельца" (2001).