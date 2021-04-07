13:41 7 Апреля 2021Общество
Песков опроверг возможность приглашения иностранных гостей на 9 Мая
Гости из стран дальнего и ближнего зарубежья не будут приглашаться на парад 9 мая 2021 года.
Гости из стран дальнего и ближнего зарубежья не будут приглашаться на парад 9 мая 2021 года.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.
"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", — ответил на соответствующий вопрос журналиста представитель Кремля.
Песков отметил, что в целом режим проведения торжественного мероприятия будет обычным, но с учетом указаний санитарных служб РФ.