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13:41   7 Апреля 2021
Общество

Песков опроверг возможность приглашения иностранных гостей на 9 Мая

Песков опроверг возможность приглашения иностранных гостей на 9 Мая

Гости из стран дальнего и ближнего зарубежья не будут приглашаться на парад 9 мая 2021 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", — ответил на соответствующий вопрос журналиста представитель Кремля.

Песков отметил, что в целом режим проведения торжественного мероприятия будет обычным, но с учетом указаний санитарных служб РФ.

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