Гости из стран дальнего и ближнего зарубежья не будут приглашаться на парад 9 мая 2021 года.

Гости из стран дальнего и ближнего зарубежья не будут приглашаться на парад 9 мая 2021 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга для прессы.

"Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников", — ответил на соответствующий вопрос журналиста представитель Кремля.

Песков отметил, что в целом режим проведения торжественного мероприятия будет обычным, но с учетом указаний санитарных служб РФ.