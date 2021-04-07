Ученый "Вектора" объяснил, почему вакцина от COVID-19 хорошо влияет на потенцию

Вакцинация от COVID-19 благотворно влияет на мужской организм, заявил глава НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Вакцинация от COVID-19 благотворно влияет на мужской организм, заявил глава НИИ вирусных инфекций "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов.

Привитые мужчины защищены от инфекции, не испытывают стресса и живут полной жизнью, потенция от этого станет лучше, пояснил Семенов в эфире "Соловьев LIVE".

"Человек, защищенный вакциной от коронавируса, радуется, живет полной жизнью, не испытывает стрессы, и от этого потенция хуже точно не будет, а вот лучше может быть", — отметил глава "Вектора".

В России зарегистрированы на данный момент четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" и "КовиВак", разработанный центром имени Чумакова. У всех вакцин отмечается высокая эффективность.