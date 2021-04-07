Граждане стран ЕС начнут совершать визиты в РФ для того, чтобы привиться препаратом "Спутник V". Мнение на этот счет высказала журналист ARD Карла Энгельхард.

Граждане стран ЕС начнут совершать визиты в РФ для того, чтобы привиться препаратом "Спутник V". Мнение на этот счет высказала журналист ARD Карла Энгельхард.

Россия и Германия с 1 апреля текущего года возобновили авиационное сообщение, передает. В связи с появлением такой тенденции среди других стран, власти призывают граждан ехать РФ за прививкой "Спутник V".

"Пока европейские страны — и наша Германия в том числе, не в состоянии предложить нам достойную вакцинацию в полном объеме, почему бы не съездить в Кремль", — рассказала Корреспондент ARD в Москве Карла Энгельхард.

Сейчас привиться российским "Спутником V" можно даже в ГУМе, напомнила журналист. Небольшое норвежское турагентство намерено запустить "прививочные туры" из ФРГ в Москву уже в ближайшее время, напомнила эксперт. Жители Германии смогут получить вакцину в рамках непродолжительных полетов, а процедуру вакцинации будет организовывать российская частная клиника.