Никто не пострадал при обрушении стены аварийного дома в Барнауле

Сотрудники МЧС вовремя эвакуировали всех жителей аварийного дома, у которого начала обваливаться стена.

Сотрудники МЧС вовремя эвакуировали всех жителей аварийного дома, у которого начала обваливаться стена.

ЧП произошло на улице Советской Армии в Барнауле. С жилого дома начала опадать кирпичная кладка стены. По данным сотрудников правоохранительных органов, всех жильцов удалось вовремя эвакуировать, в результате инцидента никто не получил травмы. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

По имеющимся данным, дом был признан аварийным в 2013 году. В нем проживают 64 человека. Для того чтобы разместить всех эвакуированных жителей в комфортных условиях, специально был подготовлен пункт временного размещения в здании детско-юношеской спортивной школы. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, сообщил ФАН.