Данные загранпаспорта появятся в сертификате о вакцинации от коронавируса

Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от COVID-19 к загранпаспорту. Об этом рассказал заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

Россияне смогут привязать сертификат о вакцинации от COVID-19 к загранпаспорту. Об этом рассказал заместитель главы Минцифры Олег Качанов.

Сертификат привитого человека формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил их в личном кабинете на портале госуслуг.

Ранее сообщалось, что документ о вакцинации на английском языке не подойдет для путешествий за границу, так как оформляется на российский паспорт. Теперь же сертификат можно будет обновить, если пользователь укажет информацию из своего загранпаспорта.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число желающих пройти вакцинацию от коронавируса россиян резко увеличилось.

Первая в мире и в РФ вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в августе. Препарат создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. В феврале медицинский журнал The Lancet оценил эффективность «Спутника V» в 91,6%.