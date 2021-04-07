Российский ФБР расследует обстоятельства смерти американца в тюрьме США

Мужчина латиноамериканского происхождения скончался в тюрьме США при странных обстоятельствах. За расследование взялся российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Мужчина латиноамериканского происхождения скончался в тюрьме США при странных обстоятельствах. За расследование взялся российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Заключенный Омар Морено Арройо скончался в камере следственного изолятора, однако правоохранители оповестили о его смерти только спустя два месяца. Предполагаемая причина смерти — блокировка органов дыхания медицинской маской. Вдова Арройо пожаловалась, что так и не смогла получить информацию по делу мужа.

Фонд взялся за расследование обстоятельств смерти Арройо. Стоит отметить, что подозрительных моментов в этом деле достаточно. В частности, имеется видеозапись, где показано, как Арройо по неизвестной причине падает со стула без сознания. Однако остается неизвестным, была ли ему оказана помощь, и сколько времени прошло с этого инцидента до смерти в камере, сообщает Федеральное агентство новостей.