Суд арестовал экс-главу Циолковского по делу о злоупотреблении полномочиями

Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий арестован. Его подозревают в покровительстве другу на одном из государственных аукционов.

Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий арестован. Его подозревают в покровительстве другу на одном из государственных аукционов.

Меру пресечения фигуранту избрал Благовещенский городской суд. Обвиняемый пробудет под стражей минимум два месяца, сообщает пресс-служба инстанции.

Левицкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2018 году лучший друг заплатил чиновнику за победу в аукционе на строительство снежного городка. Подозреваемый не признает вину и уверяет, что с помощью выплат товарищ гасил долг по расписке за кредит, который Левицкий закрыл за него.