13:14 7 Апреля 2021Происшествия
Суд арестовал экс-главу Циолковского по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий арестован. Его подозревают в покровительстве другу на одном из государственных аукционов.
Бывший глава наукограда Циолковский Сергей Левицкий арестован. Его подозревают в покровительстве другу на одном из государственных аукционов.
Меру пресечения фигуранту избрал Благовещенский городской суд. Обвиняемый пробудет под стражей минимум два месяца, сообщает пресс-служба инстанции.
Левицкого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, в 2018 году лучший друг заплатил чиновнику за победу в аукционе на строительство снежного городка. Подозреваемый не признает вину и уверяет, что с помощью выплат товарищ гасил долг по расписке за кредит, который Левицкий закрыл за него.