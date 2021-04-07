ФАС выявила нарушения при закупке аппаратов ИВЛ в Башкирии

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкирии зафиксировала нарушения, совершенные минздравом республики.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Башкирии зафиксировала нарушения, совершенные минздравом республики.

Контракт, который региональный минздрав заключил на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), вызвал подозрения у местной прокуратуры. Расследованием занялся надзорный орган ФАС.

"Аппараты ИВЛ поставлялись напрямую из завода изготовителя через двух посредников, в результате чего цена по контракту на 180% превысила цену производителя", — сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав Башкортостана искусственно создавал преимущественные условия для ООО "Техинфо". Поставщик заранее знал условия, которые позволяли ему получить конкурентное преимущество на торгах. Проверка была организована на основании материалов местной прокуратуры.