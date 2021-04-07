В Москве и Санкт-Петербурге откроются новые центры выдачи паспортов болельщика

Об этом сообщило Минцифры РФ, опубликовав соответствующую информацию на официальном сайте ведомства.

Дополнительные центры для выдачи паспорта болельщика (FAN ID) для прохода на матчи УЕФА Евро-2020, которые пройдут в России заработают в Москве и Санкт-Петербурге.

FAN ID — обязательный документ для посещения матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге в 2021 году. Документ представляет собой ламинированный бланк, на котором расположена фото болельщика и его персональные данные. Его необходимо иметь каждому зрителю, который приобрел билет на матч. Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи в Санкт-Петербурге.

«Иностранные зрители смогут въехать в Россию по документу, удостоверяющему личность (паспорт), и паспорту болельщика как на заламинированном бланке, так и по электронной форме паспорта болельщика без оформления визы в период с 29 мая по 2 июля 2021 года, выехать из России — с 29 мая по 12 июля 2021 года», — говорится на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Система опознания болельщиков и паспорт (FAN ID) — уникальный российский проект, реализация которого состоится на матчах Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Адреса центров выдачи паспортов болельщика, а также график работы всех центров представлены на сайте министерства.