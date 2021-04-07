Новоизбранный мэр Симферополя озвучил первоначальные цели по благоустройству региона

Новоизбранный мэр Симферополя Валентин Демидов продолжит работу администрации по развитию экономики города. Об этом он сообщил на сессии горсовета.

Новоизбранный мэр Симферополя Валентин Демидов продолжит работу администрации по развитию экономики города. Об этом он сообщил на сессии горсовета.

По словам управленца, он готовился к победе и рассчитывал на нее. Сейчас необходимо продолжить работу администрации в экономическом секторе, заняться бюджетом, работой предприятий и начать благоустраивать общественные территории.

"Необходимо правильно выстроить все процессы и экономику. Все должно работать не в пожарном режиме, а системно", — заявил новоизбранный городской глава.

Валентин Демидов добавил, что действующая команда городской администрации может меняться "по мере необходимости", пишет РИА Новости Крым.