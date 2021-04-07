Житель Вольска во время свадьбы с девушкой-подростком сбежал к пятикласснице

Бывшая супруга курьера из Вольска, от которого забеременела пятиклассница, рассказала о нем подробности. По словам Виктории, мужчину "тянет" на несовершеннолетних.

Бывшая супруга курьера из Вольска, от которого забеременела пятиклассница, рассказала о нем подробности. По словам Виктории, мужчину "тянет" на несовершеннолетних.

Сейчас молодой курьер проходит обвиняемым по уголовному делу о половом сношении с лицом младше 14 лет. Следствие установило, что он занимался сексом с девочкой, которая в итоге забеременела. По словам бывшей супруги, фигурант знал школьницу еще до свадьбы, сообщил портал "Вольск.ру".

Виктория вышла замуж за курьера в 17-летнем возрасте. По ее словам, партнер ей врал о том, что прекратил общение со школьницей. Она уверена, что молодой человек исчез с торжества на несколько часов, чтобы провести время с ребенком. Она также выяснила, когда вернулась с младенцем из роддома, что супруг уехал с девочкой и ее дедушкой в горы Шиханы.