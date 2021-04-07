Войсковые части под Ростовом получили артиллерийские системы "Торнадо-Г"

Артиллерийские системы "Торнадо-Г" поступили на вооружение войсковых частей в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Артиллерийские системы "Торнадо-Г" поступили на вооружение войсковых частей в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Точное расположение боевых машин в Минобороны РФ держат в секрете, но системы могли поступить на службу гвардейского Варшавского полка в Неклиновском районе.

Известно, что дальность радиуса действия одной артиллерийской системы достигает 100 км. По словам специалистов, "Торнадо" обладает высокой степенью точности по сравнению со своими аналогами. Одна установка может поражать бронетехнику потенциального противника и наводить огонь автоматически с помощью спутниковой системы.