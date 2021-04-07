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12:56   7 Апреля 2021
Происшествия

Тегеран назвал незначительными повреждения на судне, где произошел взрыв

Тегеран назвал незначительными повреждения на судне, где произошел взрыв

Тегеран подтвердил информацию о взрыве на иранском судне Saviz, который произошел в Красном море. Причины инцидента устанавливаются.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что торговое судно Saviz получило незначительные повреждения в результате взрыва у побережья Джибути. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

"В настоящий момент выполняются технические работы по выяснению причин взрыва, наша страна примет все необходимые меры в международных органах", - отметил Хатибзаде.

Отмечается, что Saviz является гражданским судном, которое было направлено в регион Красного моря и Аденского залива для обеспечения безопасности морских путей.

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