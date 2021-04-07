Московская область может увеличить расходы в текущем году на 53 млрд рублей

Внести изменения в бюджет Подмосковья планируется на ближайшем заседании парламента, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Внести изменения в бюджет Подмосковья планируется на ближайшем заседании парламента, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Так, предполагается увеличение расходов бюджета региона на 53,1 млрд рублей, доходов — на 38,2 млрд рублей. В число приоритетов расходной части входят здравоохранение, строительство социальных объектов и дорог, благоустройство дворов и завершение строительства долгостроев.

Отдельным блоком бюджета числятся мероприятия, связанные с пандемией коронавируса. На выплаты медикам, работающим в тяжелых условиях, будут выделены 5,7 млрд рублей. Еще около 38 млн рублей пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, пишут "Вести Подмосковья".

Также власти региона выделят 41 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог, развитие пассажирского транспорта, 3,2 млрд рублей — на строительство соцобъектов.