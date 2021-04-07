Партия "Единая Россия" намерена возродить Воронежское отделение

"Единая Россия" хочет вернуть в Воронеж городское отделение партии. Его намерен возглавить мэр города Вадим Кстенин. Градоначальник скоро вступит в ЕР.

"Единая Россия" хочет вернуть в Воронеж городское отделение партии. Его намерен возглавить мэр города Вадим Кстенин. Градоначальник скоро вступит в ЕР.

Об этом сообщило издание "Коммерсантъ-Черноземье" со ссылкой на свои источники. По информации журналистов, Кстенин после вступления в партию готов возглавить возрожденное городское отделение и поможет ЕР в проведении избирательной кампании по выборам в Госдуму РФ.

Председатель регионального отделения "Единой России", спикер областной думы Владимир Нетесов подтвердил эту информацию. Он сказал, что воссоздание городского отделения отражает взгляды членов партии.

"Коллеги неоднократно говорили о том, что им было бы легче взаимодействовать с одним ответственным за город лицом", — сказал Нетесов.

Политик отметил, что планы регионального отделения должны быть согласованы с федеральным руководством "Единой России". Мэр Кстенин в беседе с журналистами подчеркнул, что будет горд стать главой городского отделения и продвигать конструктивную политическую повестку.