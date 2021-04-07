Подмосковные поселки продолжают страдать от самоуправства олигарха Грудинина

«Красный барин» Павел Грудинин не бросает попыток показать силу и усложнить жизнь жителям Ленинского городского округа. На этот раз под «прицел» олигарха попали деревни Новое Видное и Апаринки.

«Красный барин» Павел Грудинин не бросает попыток показать силу и усложнить жизнь жителям Ленинского городского округа. Ранее он уже пытался оставить поселок Развилка без одного из самых главных транспортных узлов. Теперь же в дорожную изоляцию, устроенную местечковым олигархом, попали деревни Новое Видное и Апаринки.

Причиной нового транспортного коллапса в округе стало желание «красного барина» вновь сэкономить. Вместо того, чтобы вывозить снег в специально отведенные для этого места, Грудинин всю зиму сваливал снежные кучи на два совхозных поля. Жадность олигарха дала о себе знать неделю назад, когда тающий снег затопил всю Малую Каширку.

«У нас есть постановления, есть места складирования, временного складирования снега. И есть места локализации. ЗАО “Совхоз им. Ленина” у нас такая самостоятельная организация, которая просто себе на поля возит снег с этой территории. И вот результат: с полей все стекло к METRO», — рассказал руководитель территориального отделения Картинский администрации Ленинского городского округа Андрей Извеков.

К слову, муниципальные власти не раз предупреждали различные инстанции. В распоряжении нашей редакции оказалась копия одного из документов. В нем Извеков сообщает в Росавтодор об опасности затопления.

«На земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0000000:36340 и 50:21:0000000:38539, предназначенных для размещения объектов сельскохозяйственного назначения, собственником участков ЗАО “Совхоз им. Ленина” организовано складирование снега, образующегося после уборки улично-дорожной сети в поселке Совхоз им. Ленина», — отмечается в письме.

Беспредел подмосковного олигарха в Ленинском округе осуждают все, в том числе и его родной сын. Жители смотрят на Грудинина с презрением, ведь еще две недели назад по его указанию в Развилку прибыла совхозная техника, принявшаяся своими ковшами крушить новое асфальтовое полотно.

Складывается впечатление, что Павлу Грудинину мало терроризировать жителей Совхоза имени Ленина. Его диктаторские амбиции выходят далеко за пределы поселка. Каждый, кто не пляшет под дудку олигарха, должен понести «наказание». И если сейчас он кошмарит округ, то, что станет, когда Грудинин доберется до депутатского кресла в Госдуме?