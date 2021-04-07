Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:41   7 Апреля 2021
Общество

Новым партнером Медиагруппы "Патриот" стало ИА "Новороссия"

Новым партнером Медиагруппы "Патриот" стало ИА "Новороссия"

Глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук заявил о запуске информационного сотрудничества с ИА "Новороссия".

Организации начнут совместно трудиться во благо России. Соглашение о совместной работе было заключено 7 апреля, передает заявление Николая Столярчука пресс-служба Медиагруппы "Патриот".

"Мы рады приветствовать своих коллег по духу — коллектив информационного агентства "Новороссия"", — сказал он.

Главный редактор ИА "Новороссия" Иван Верихов отметил, что с радостью объявляет о начале партнерства с конгломератом сетевых изданий Медиагруппы "Патриот". Он выразил надежду, что совместная работа дает возможность содействовать становлению и укреплению патриотического сегмента русскоязычного информационного пространства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сотрудничество #новороссия #медиагруппа патриот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров